إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد لملاحقة داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي،اليوم السبت، إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد.
وأضاف بيان الخلية ، أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد، اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى.
وأضاف أن العملية تهدف الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق.
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