الخليج – واس :أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع الموافق 7 أغسطس 2021م.

وأشاد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم معاليه شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد .

وقد تشرف معاليه وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة الشريفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.