عبور 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

الخليج – واس : عبرت 10 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول تحمل على متنها 240 طنًا، شملت 30 ألف كرتون من التمور، تستهدف محافظات البيضاء، ومأرب، وحجة، وشبوة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5,000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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