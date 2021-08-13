الآنسان اولًا

خلال جلسة وسلسلة من الحوارات عقدت تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي قادها مبعوثي الشباب للتنمية في المنطقة العربية، وشارك فيها مجموعة من خيرة الشباب من كافة دول الوطن العربي تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب، والتي كانت بعنوان (من أجل البشرية والأرض)، وعلى أعقابها تم مناقشة ثلاث مواضيع رئيسية: صحة الفرد، وصحة المجتمع، وازدهار الأرض، وخلال مناقشة ما يتعلق بازدهار الكوكب كان هناك الكثير من التحديات، إلا أنه من وجهة نظري كان التحدي الأكبر هو البنية التحتية غير الإنسانية، وقلة وجود المسطحات الخضراء والتي بدورها تدفع الإنسان لسلوكيات وعادات غير صحية وغير إنسانية، وعلى سبيل المثال لا الحصر سهولة الحصول على وسائل النقل الخاص مثل السيارات، وانعدام وسائل النقل العامة والصديقة للبيئة، مما يخلق تأثيرًا بيئيًا سلبيًا من خلال ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات وتقليل معدلات ممارسة المشي لدى الأفراد، وهذا يعود لعدم توفر بنية تحتية تساعد الإنسان على التنقل دون الحاجة لاستخدام وسائل النقل الخاصة، وفي الحديث عن البنية التحتية نجد أنه من المؤثرات التي تؤثر على سلوك الإنسان وعلى عملية التواصل بين البشر هي الطبيعية العمرانية، حينما نقيس الأمر على النهج العمراني لدول الخليج والكثير من الدول العربية فإننا نجد كثيرا من تصاميم المنازل والمباني السكنية تُبنى بهدف عزل الإنسان عن محيطه، سواءً في مساحة المباني، أو طريقة تصميمها وبنائها، مما يجعل الفرد بعيدًا عن التواصل لوجود مساحة كبيرة فارغة يعيش فيها بمحيط محدود، ومن ثم يقوم بقيادة سيارته ويعزل نفسه مرة أخرى لساعات في محيط مركبته، وهذا السلوك يضعف التواصل بين شريحة كبيرة من الناس، وإذا تم قياسه على كثير من الشعوب فنحن نتحدث هنا عن ملايين البشر الذين يعزلون أنفسهم بهذه الطريقة أو بطرق أخرى، ومن الواجب على البشر محاولة ممارسة السلوكيات الإنسانية والسعي في محاولة تشكيل نمط إنساني مشترك لقيادة هذا التغيير، وخلق سلوكيات صحية للحفاظ على البيئة، مثل المشي، تقليل استخدام السيارات، تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية والتوجه إلى استخدام بعض الأكياس المصنوعة من القماش أو المواد القابلة لإعادة الاستخدام فترة أطول، هذه العادات والسلوكيات تقودنا إلى تغيير النمط المعيشي لمجتمعتنا، مما يحفز صناع القرار ورجال الأعمال إلى المساعدة في تحويل بنيتنا التحتية ومدننا إلى مدن إنسانية، تخدم الإنسان أولاً قبل أن تكون مهيئةً للآلة، ولا بد أن أذكر هنا أن المملكة العربية السعودية كعادتها سباقة، وقد تضمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 برنامج تحسين جودة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن، كما يأتي أيضًا برنامج التحول الوطني لتحسين حياة الفرد وخلق عادات مجتمعية صحية، ولتعزيز هذا فقد قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق كثير من المشاريع المحفزة للحياة والإنسان، ومن أهمها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تقودها المملكة بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة (50) مليار شجرة والذي يعد أكبر برنامج تشجير في العالم.

كتبه

راكان عازب