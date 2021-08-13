العثيمين يؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الجزائر جراء موجة الحرائق

الخليج – واس : أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ،وقوف المنظمة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ جراء موجة الحرائق التي تجتاح عدة مناطق من البلاد.

وأعرب معاليه عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة الجزائر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب الأمين العام عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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