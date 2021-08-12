الخليج – واس : زار دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.