الرئيس التونسي: التاريخ لا يعود أبدا إلى الوراء

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على تمسكه بالقرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا تراجع للوراء إطلاقا.

وأضاف سعيد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، أنه عاهد الله والشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام، وأن التاريخ لا يعود أبدا إلى الوراء.

وأكد أنه احترم الإجراءات الدستورية والقانونية في القرارات المتخذة، وقال: "احترمت أكثر من الإجراءات واحترمت المقامات".

وتابع: "التاريخ هو من فضح المخالفين في حقوق الشعب التونسي".

وعلى صعيد مكافحة جائحة كورونا، دعا سعيد الشعب التونسي للإقبال على أخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشار في كلمته إلى الحرائق التي اندلعت في عدة أماكن في تونس، حيث قال إن البعض يريد حرق الغابات والحقول التونسية بافتعال حرائق في عدة أماكن مختلفة ونسبها إلى العوامل البيئية، مشددا على أن القوات المسلحة التونسية ستتكفل بالتصدي لكل من يفتعل الحرائق.

وأفاد بأنه سيتم تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كل من يشارك في افتعال الحرائق، ويسهم في التنكيل بالشعب.

وأصدر الرئيس تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها.

كما طالب بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الأمطار والفيضانات، ودعا في هذا الإطار، إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير