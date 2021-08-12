الرئيس التونسي: بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بعض الحرائق في تونس مفتعلة، ومن يشعل النيران سيحترق بها، متابعا القول: "البعض يريد حرق الغابات والحقول وقواتنا ستتصدى لهم"، جاء ذلك في خبر عاجل عرضته قناة سكاى نيوز عربية قبل قليل.
وكان الدفاع المدني التونسي، أكد اليوم الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع حوالي 30 حريقًا في مناطق جبلية متفرقة بشمال وغرب ووسط تونس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.
واندلع منذ الإثنين الماضى 28 حريقاً ولا يزال 8 منها نشطة حتى الخميس في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوسائل إعلام تونسية : "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة".
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