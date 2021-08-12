ايران..ما الذي تحمله جعبة رئيسي؟ 

بعد مباركة المرشد الأعلى له أدى الرئيس الإيراني الجديد اليمين أمام البرلمان الإيراني وسط حضور لافت. ولكن السؤال الذي يثيره المراقبون للشأن الايراني ما جديد الرئيس رئيسي المحسوب على الجناح المتشدد؟! وماذا في جعبته من خطط أو سياسات مختلفة عن سلفه الرئيس روحاني الموصوف بالمعتدل أو الجناح الإصلاحي؟!

حقيقة لا يوجد في إيران أجنحة متصارعة أو متنافسة في تنفيذ السياسة بل هناك مايسترو واحد هو المرشد الذي يتحكم بالجوق الموسيقي وما تمثله من مؤسسات حكومية وحرس ثوري وباسيج وحوزات دينية وكل القرارت تخرج من تحت عباءة المرشد علي خامئني فقط.

إيران دولة تعتمد في تسويق سياساتها على الدعاية والدجل والإنكار فهي تعارض في العلن وتفاوض في السر، تصدر فتوى تحريم السلاح النووي علنًا وفي الخفاء تشغل أجهزة الطرد المركزي لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق الستين وربما التسعين القادر على صنع مواد انشطارية للقنابل الذرية.

هذه هي إيران الثورة التي لا تعترف بمنطق الدولة إلا في حدود خدمة المصالح القومية للحلم بإقامة الدولة الفارسية. نحن أمام رئيس جديد يمثل نهج المرشد المتشدد والذي أراد عبر إيصال رئيسي الذي يتكلم العربية بطلاقة الى سدة الرئاسة تمرير رسالة لأمريكا والغرب بأنه مالم يستعاد الإتفاق النووي بنسخته الأوبامية المشينة مع ضمانات عدم الإلغاء أو الاقتراب من ملف الصواريخ أو التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة فلا يمكن التفاهم على الأمن في المنطقة أو الممرات الملاحية.

قالها الرئيس الجديد في خطبته نحن نسير على نهج ثورة الخميني ولا مجال لفرض حل من دولة مجاورة في اليمن بدون موافقة الشعب اليمني ويقصد بين مزدوجين الحوثي!! اعتقد أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد وإيران المحاصرة والمخترقة من اسرائيل بحسب إعتراف الرئيس روحاني بأن الأرشيف النووي قد سرقته إسرائيل ومشكلات إيران كبيرة وهي تحاول تسخين نقاط وبؤر عديدة و لا تهتم بما يقال إنما تريد أن تنتظر الدخان الابيض من البيت الأبيض في واشنطن بالموافقة على عودة الاتفاق النووي الملغي وعندها ستتكدس في خزائنها المليارات وتلغى العقوبات لتعيد ممارسة أدوار هيمنة جديدة وإشعال حرائق جديدة في ساحات جديدة.

وأخيرًا فان ما تشكله عهدة الرئيس الإيراني الجديد رئيسي ستضاف إلى مسلسل التوسع والهيمنة لنظام ولاية الفقيه في المنطقة العربية سيما وأن مسيرة رئيسي الماضية بحسب منظمات حقوق الإنسان مليئة بالعنف وقرارات الإعدام ضد المعارضين في الداخل الإيراني يوم كان يتربع على رئاسة السلطة القضائية فنحن أمام تشددًا ومزيدًا من التدخلات في سياسات إيران الخارجية بوجود إدارة أمريكية مترددة ومتلهفة لعودة الاتفاق النووي الإيراني.

يقلم د. فوزية آل غاصب القحطاني

* كاتبة وباحثة سعودية