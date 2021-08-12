الرئيس الجزائري يخصص ميزانية لتعويض المتضررين من الحرائق

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن الرئيس عبد المجيد تبون، خصص ميزانية لعملية تعويض السكان المتضررين من الحرائق.

وأجرى عبد الرحمن زيارة إلى ولاية تيزي وزو، اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، كاشفاً أنه سيتم الشروع اليوم في إحصاء الخسائر وكافة المتضررين من هذه الحرائق من أجل تعويض المتضررين.

وأضاف أن الدولة سخّرت كافة الوسائل المادية والمعنوية للتكفل بالسكان في كافة الولايات التي مستها الحرائق.

وأوضح أن هناك “أدلة علمية قامت بها المصالح المختصة أثبتت أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا في العديد من الولايات كانت بفعل فاعل وتحت أيادي إجرامية”.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الجزائري الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق بدايةً من اليوم الخميس.

وارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى نحو 70 قتيلا، من بينهم 28 عسكريا.