الإمارات تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

أعرب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين التي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد، الليلة الماضية مع الرئيس الجزائري، وأعرب عن تعازيه للشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد ولي عهد أبو ظبي تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، سائلاً المولى تعالى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن شكره وتقديره لما أبداه ولي عهد أبو ظبي من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.

كذلك أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجزائر، جراء الحرائق المنتشرة في مناطق عدة من شمال البلاد، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.