إرتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

إرتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (8ر5) نقطة وبنسبة (145ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (92ر4005) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (10ر4000) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغن مليونين و(4) آلاف و(533) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (1ر16) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(388) ألفًا و(76) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (091ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (61ر21) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (189) ألف ريال عُماني مشكِّلة ما نسبته (45ر9) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (641) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (97ر31) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (451) ألف ريال عُماني وبنسبة (52ر22) في المائة.

