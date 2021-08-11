ليبيا.. انتشال 9 جثث من مقبرة جماعية في ترهونة 

أعلنت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في ليبيا، اليوم الأربعاء، انتشال 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان إن "فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قامت باستخراج 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بمدينة ترهونة (المشروع الزراعي 5 كيلو)".

ويوم الأحد، أعلنت الهيئة عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته. وقبلها بأيام أعلنت فرق البحث عن تمكنها من انتشال 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة، حيث عثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.