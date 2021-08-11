أمين منظمة التعاون الإسلامي يبحث مجالات التعاون مع الأمين العام لمجلس التعاون

الخليج – واس : استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقر الأمانة اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة في المنطقة، وعددا من القضايا السياسية.

كما تم التأكيد على أهمية علاقات التعاون والشراكة بين المنظمة ومجلس التعاون وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

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