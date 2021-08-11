قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية

أمر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأربعاء بتعيين سفير جديد لبلده إلى السعودية، بعد تجاوز الأزمة المستمرة في منطقة الخليج منذ عام 2017.

قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعوديةأمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

وأكد الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم أصدر اليوم قرارا يقضي بتعيين بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

كما أصدر الأمير تميم قرارات تقضي بتعيين سفراء جدد إلى كل من بلجيكا وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا والاتحاد الأوروبي.