رئيس جنوب السودان يصدر أمرا بإنهاء القتال بين فصيلين متنافسين

دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير، إلى وقف القتال بين القوات الموالية لنائبه ريك مشار وفصيل منشق، الأمر الذي يهدد عملية السلام الهشة في البلاد.

واندلعت الاشتباكات هذا الشهر في منطقة أعالي النيل بين أنصار مشار والموالين لللفتنانت جنرال سايمون جاتويش دوال، بعدما حاول جاتويش أن يحل محل مشار رئيسا للحزب الذي ينتميان إليه.

وقال مشار، إن هذه الخطوة تهدف لمحاولة عرقلة عملية السلام في البلاد.

وذكر مكتب كير في بيان ”الرئاسة توجه بقوة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين القوات التابعة لقيادة الدكتور ريك مشار تيني، والقوات الانفصالية بقيادة الجنرال سايمون جاتويش دوال“.

وأشار لام بول جابرييل، المتحدث باسم مشار، إلى أن جماعته مستعدة للمحادثات بعد الاشتباكات في ماجينيس.

وأضاف ”نأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد البيان الذي أصدرته الرئاسة“.

ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم جاتويش للتعقيب.

وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) يوم الاثنين، إن الاشتباكات تتجاوز حزب مشار وتشكل تهديدا لبقية أنحاء جنوب السودان.

وكان قادة عسكريون منافسون، أعلنوا الأربعاء الماضي، إبعاد ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان عن رئاسة حزبه وقواته المسلحة.

ولعب مشار دورا رئيسا في دفع شريكه، الرئيس سلفا كير، إلى التوصل لاتفاق سلام في 2018 ثم في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد حرب أهلية استمرت سنوات.

لكن تم تجريده من مناصبه الحزبية بعد اجتماع استمر 3 أيام لكبار قادة الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان- المعارضة، التي يتزعمها مشار، وأفاد بيان للجناح العسكري للحزب بأنهم يتهمونه بتقويض الإصلاحات، ومنح أفراد من عائلته مناصب مهمة.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد عامين من استقلالها عام 2011، عندما اشتبكت قوات موالية لكير مع أخرى تابعة لمشار في العاصمة جوبا.

وأودى القتال بحياة 400 ألف شخص، وأدى إلى أزمة لاجئين كبيرة قبل إبرام اتفاق سلام عام 2018.