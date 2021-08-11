السيطرة على حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي بدبى

أعلنت السلطات في إمارة دبي اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق شب في مصنع للأدوات البلاستيكية في ميناء جبل علي، موضحة أن الحادث لم تنتج عنه أي إصابات.

وذكر المكتب الإعلامي لإمارة دبي، عبر حسابه على تويتر أن ”فرق الدفاع المدني في دبي تعاملت مع حادث حريق في منطقة جبل علي في مصنع للمواد البلاستيكية، دون تسجيل أي إصابات“.

وتابع في تغريدة أخرى: ”نجحت فرق الدفاع المدني في دبي والوحدات المختصة بإخلاء المصنع من جميع العاملين فيه دون تسجيل أي إصابات“.

ونقل المكتب الإعلامي عن الدفاع المدني في دبي أن ”الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال“.