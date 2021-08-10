ارتفاع أسعار الذهب بعد خسائر كبيرة

ارتفاع أسعار الذهب بعد خسائر كبيرةارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة، وحفز الطلب على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى ‪1734.58‬ دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش.. كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 1736 دولارا للأونصة.

ونزل سعر الذهب أكثر من 4 في المائة في الجلستين الأخيرتين، بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات، معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لدعم الاقتصاد.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم، إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته، لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.