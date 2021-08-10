حلم العمر ياوزارة الإسكان!!!

يعيش الإنسان في هذه الدنيا وله أحلام وأمنيات وأهداف دنيوية يسعى لتحقيقها، وفي مقدمة هذه الأحلام حلمٌ يؤرقه طوال حياته و يسعى جاهداً لنيله ويبذل له سنوات عمره وعز شبابه وربما وقار شيخوخته !!! ويعتبره صمام أمان بعد الله في حياته ألا وهو امتلاك مسكن العمر!.

سعت الدولة رعاها الله في توفير المسكن الملائم للمواطن في أرجاء الوطن المعطاء وانشأت صندوق التنمية العقاري في ذلك الوقت ليوفر القروض العقارية للمواطنين من أجل تسهيل امتلاكهم مساكن ملائمة لهم، كما أنشأت العديد من المجمعات السكنية بجودةٍ عالية يشهد عليها واقعنا الحالي ولكن مع زيادة التعداد السكاني وعدم مجاراة الصندوق لها مما جعل المشكلة تتفاقم زيادة مدة انتظار القرض التي تعدت عمر بعض المتقدمين للصندوق وبمرور السنوات وعدم استحداث برامج إضافية وصلت أرقام الانتظار مئات الآلاف!! وكان شرط امتلاك الأرض بصك شرعي القشة التي قصمت ظهر البعير وساهم في زيادة المدة الذي قاد الكثيرين إلى اليأس من جدوى تقديم الطلب على الصندوق مزحوما بفقد الأمل في وصل الدور إليهم وطار بذلك حلم العمر!!!

منذ انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ م وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده شهدت وزارة الإسكان نقلة نوعية غيرت مفهوم الإسكان في المملكة من خلال توفير برامج سهلت امتلاك المسكن والدعم الفوري وشهدنا أرقاماً مبشرة أحدثت حراكا في الشارع العقاري ولكن للأسف مع ضغط الطلبات وقلة العرض ورغبة الوزارة في إيجاد تنظيم يراعي رفاهية الحياة وتسريع امتلاك المسكن أوجد ذلك منتجات رديئة بأسعار خيالية استغلها بعض ضعاف النفوس من أصحاب العقارات والتي يقوم عليها للأسف عقول أجنبية هدفها حصد الأرباح فقط في ظل عدم اكتمال الأنظمة التي تحفظ حق المواطن في حال شراء مسكن متهالك!!!

ختاماً أقرت وزارة الشؤون القروية والبلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الكود السعودي للبناء حفاظا على سلامة المباني والمنشآت بمواصفات تحفظ توفير الطاقة والمياه مما تطلب أعباء وتكلفة مادية إضافية على كاهل المواطن المستحق للسكن بعيدا عن أرباح المطور أو العقاري أو المكتب الهندسي وزاد المعانة المنتجات السكنية التي لم تراعي اشتراطات بيت العمر الذي طال انتظاره من حيث المساحة أو السعر الباهظ بالرغم مما قدمته الدولة مشكورةً من تسهيلات وإعفاءات لكافة المطورين من أجل أن يتوفر منتج سكني بمواصفات وسعر منطقي ولكن سعي البعض منهم لتقليل تكلفة البناء من أجل حصد أكبر قدر من الأرباح ليكون المواطن بين سندان الكود ومطرقة المطورين ليجد المواطن نفسه أمام حلين أحلاهما مر، الأمر الذي يتطلب من وزارة الإسكان إيجاد بدائل لمساكن أكثر راحة وبسعر في متناول الجميع لاسيما وأن تنفيذ المطور العقاري لآلاف الوحدات السكنية يضمن له أرباح طائلة في وقت وجيز وعليها تقنين الأسعار من أجل ضمان إيقاف المنافسة المحمومة بين اغلب المطورين في خطف حلم العمر الذي ربما ينقضي العمر ولم ينتهي صاحبه من أقساط العقار أو البحث عن مطورين عالميين بأسعار منافسة أو عقد صفات ضخمة مع الصناديق الاستثمارية للبنوك المحلية في تمويل بناء المساكن وتكون بذلك ضربت عصفورين بحجر واحد في تقديم منتج عقاري ضخم جدا ذو عائد اقتصادي هائل للصناديق الاستثمارية لتلك البنوك مقابل تكلفها بتقديم المنتج بجودة عالية وبمساحة تراعي رفاهية الحياة وبسعر منطقي للمواطن ليسعد في تحقيق حلم العمر.

#أكسجينيات : تكلفة إنتاج الأكسجين الطبي باهظة جدا وزادت الحاجة له مع أزمة كورونا لعلاج وإنقاذ حياة المصابين، مما جعل العلماء يتوصَلون إلى بدائل أقل تكلفة، كذلك الحال فإن توفير برامج إسكانية ذات جودة عالية بديلة بتكلفة أقل ينقذ الحلم الأهم في حياة المواطن.

بقلم : أ. مفرح بن مانع الأزهري

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