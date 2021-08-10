البحرين تؤكد ثقتها في قدرة تونس على تجاوز الصعاب

أعرب وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني, عن دعم بلاده الكامل لتونس, وثقتها بقدرة الرئيس سعيد على اتخاذ القرارات المناسبة لتجاوز هذه الفترة الصعبة.
وأكد الزياني، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء الرئيس التونسي، احترام البحرين للشأن الداخلي التونسي، باعتباره أمرا سياديا لا يحق لأحد التدخل فيه.
وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد أكد أثناء لقائه وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف لوضع حد للعبث بالدولة التونسية ومقدراتها.
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