قطر تعتقل قائد احتجاجات قبيلة آل مرة المحامي هزاع بن علي المري

اعتقلت السلطات الأمنية في قطر، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، المحامي البارز، الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلته ضد إقصائهم من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.

وظهر المحامي المري في مقطع فيديو يصعد في سيارة دورية الأمن التي جاءت لاعتقاله، بينما يتجمع مناصرون له حول السيارة، ويحاولون منع الاعتقال.

لكن المري بدا متعاوناً مع رجال الأمن، وطلب من المتجمعين حول السيارة، بعدم عرقلتها.

وكان المحامي قد قال عبر تويتر إن رجال الامن قد وصلوا منزله لاعتقاله، وأنه سيستجيب لطلبهم دون اعتراض.

وقال في تغريدة ”البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مره والمواطنين ثم الدستور والقانون“.

وينضم المري لمعتقلين آخرين أوقفتهم وزارة الداخلية بتهمة ”نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية“.

وجه المري رسالة جريئة لأمير قطر تضمنت تهديداً صريحاً برفض شروط الانتخابات الحالية، وربط فيها البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

كما ألقى المحامي البارز، كلمةً في احتجاجات الإثنين الحاشدة، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط.

وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، يوم الإثنين، في قرية أم الزبار غربي الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثير من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.