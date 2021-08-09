المغرب يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة 

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين، تسجيل 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 8990 إصابة يوم الأحد. وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 69 وفاة جديدة نزولا من 80 أمس. ووصل إجمالي الوفيات إلى 10404 وفيات فيما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 701325 حالة. وكانت الوزارة قالت في بيان أمس السبت إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.

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