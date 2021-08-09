ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من رئيس الحكومة العراقية 

تسلم ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، نقلها وزير المالية العراقي علي علاوي.
وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فإن الملك استقبل وزير المالية العراقية في قصر الحسينية، وأكد وقوف بلاده إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره.
وأشاد الملك وفقا للبيان، بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق، وشدد على ضرورة ترجمة المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين والثلاثية مع مصر على أرض الواقع.
وحمل عبد الله الثاني تحياته لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين.
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