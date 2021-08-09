تعيين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم الإثنين، مرسومين بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة.

كما أصدر مرسوماً بتعيين الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لرئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة.