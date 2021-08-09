مطالبة للكنيسة الاسقفية الأميركية بتبني قرار بتسمية إسرائيل دولة فصل عنصري

طالبت "لجنة شبكة فلسطين- إسرائيل" في الكنيسة الأسقفية الأميركية، الكنيسة، بتسمية إسرائيل دولة فصل عنصري، كما أعلنت مؤخرا كنيسة "المسيح".

ودعت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، الكنيسة الاسقفية إلى تبني قرار باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري بشكل واضح وصريح، خلال مؤتمرها العام المقبل، المنوي عقده في مدينة بالتيمور، واتخاذ كافة الاجراءات لإتمام ذلك.

وتطرق البيان إلى تقريرين لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسيلم"، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، اللذين أشارا إلى أن اسرائيل تمارس سياسات الفصل العنصري تجاه المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت اللجنة بأن قرارا مشابها قدم للمؤتمر العام للكنيسة الأسقفية لعام 2018، ووصف تصرفات إسرائيل بأنها شكل من أشكال الفصل العنصري، ونجح القرار في مراحل التصويت الأولى، إلا أن مجلس الأساقفة لم يتبنه في حينه.

يذكر أن "لجنة شبكة فلسطين- إسرائيل"، هي الإطار المكلف ضمن الكنيسة الأسقفية الأميركية بمتابعة علاقة الكنيسة مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ويبلغ عدد اعضاء الكنيسة في الولايات المتحدة اكثر من 1.6 مليون عضو.

وكان المجمع الكنسي العام لكنيسة” المسيح”، أعلن مؤخرا تسمية إسرائيل دولة فصل عنصري، لتصبح بذلك أول طائفة دينية أميركية تقوم بهذه الخطوة.