- 1/2
- 2/2
أكدت النيابة العامة أهمية تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، محذرة من أن عدم تحصين الطفل يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية.
وأوضحت النيابة أن المقصود بالطفل هو الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مبينة أن الإهمال في تحصينه يشمل الحاجات الجسدية والعاطفية والصحية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية وكذلك الأمنية، وتلك مسؤولية والده أو الشخص الذي يقع الطفل تحت حضانته.
المصدر: صحيفة الرياض
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة: عدم تحصين الطفل يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.