أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد، تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 10609 إصابات يوم السبت. وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 80 وفاة جديدة نزولا من 92 أمس. وصل إجمالي الوفيات إلى 10335 وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 696282 حالة. وكانت الوزارة قالت في بيان أمس السبت إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب تسجل 80 وفاة و8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.