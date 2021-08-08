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600 مليار دولار احتياطي روسيا

ارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية إلى أكثر من 600 مليار دولار. 600 مليار دولار احتياطي روسياارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية إلى أكثر من 600 مليار دولار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطات روسيا الدولية نمت في الشهر الماضي بنسبة 1.56% (9.258 مليارات دولار) لتصل إلى 601.003 مليار دولار. كما سجلت احتياطات صندوق الرفاه الوطني الروسي ارتفاعاً في شهر يوليو الماضي إلى 13.757 تريليون روبل وبلغت بحلول 1 أغسطس الجاري (187 مليار دولار). ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي والاحتياطي في صندوق الرفاه الوطني الروسي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية. وكالات

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