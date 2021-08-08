تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا 

انطلقت صباح يوم الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل تونس، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس 2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص.

وتستهدف العملية حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة إيفاكس أو من غير المسجلين على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا خلال اليوم الأول لعمليات التقليح المكثف بلغ 302751 وذلك إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضحت الوزارة في آخر تحين للأرقام المتعلقة بتقدم عملية التلاقيح التي انطلقت على الساعة السابعة صباحا أن ولاية نابل تصدرت ولايات الجمهورية من حيث التلاقيح بـ28100 تلقيح تليها ولاية بنعروس بـ25 ألف تلقيح ثم بنزرت بـ20 ألف تلقيح.

وخصصت الوزارة 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمعدل مركز في كل معتمدية مع تخصيص مركزين في المعتمديات التي تعد نسبة الإقبال على التلقيح فيها منخفضة.

ووضعت وزارة الصحة التي تنظم العملية بالتعاون مع وزارة الدفاع والصحة العسكرية كل الوسائل الضرورية لإنجاح هذه العملية وذلك بالتنسيق مع عدد من المنظمات الوطنية التي تعهدت بتوفير متطوعين لتنظيم طوابير الانتظار.

وتتطلع الوزارة حسب عضو اللجنة العلمية، أمان الله المسعدي إلى تلقيح مليون شخص من الفئة العمرية المستهدفة (40 عاما فما فوق)، مشيرا إلى أن الهدف هو تلقيح نصف المجتمع التونسي قبل موفى شهر أكتوبر على أن تصل نسبة المناعة المجتمعية 80 بالمائة بعد الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص المتعافين.

وكشفت وزارة الصحة أن 30 بالمائة من الأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تفوق 40 سنة لم يسجلوا إلى حد الآن في منظومة إيفاكس للتلقيح ضد كورونا أي حوالي مليون و700 ألف شخص.