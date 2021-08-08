انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية في ترهونة جنوب طرابلس

أعلنت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في ليبيا، اليوم الأحد، انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان إنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، وبعد العثور على مقبرة جديدة، السبت، انتشلت فرق الهيئة، الأحد 10 جثث مجهولة الهوية.

وقبل أيام أعلنت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عن تمكنها من انتشال 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة، حيث عثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.