مشاعري تفوقت على صمت

ترددت كثيرا في كتابة هذا المقال ولكن مشاعري تفوقت على صمتي بعد أن كاد يخرج قلبي من بين أضلعي ليقول للعالم ويشهده على حبي لهذا الوطن ولكن قلت له ابق مكانك وستخط أناملي ما بداخلي…أنا مصري واحب وطني الغالي واحب هذا الوطن الحبيب ..منذ أن قدمت للمملكه العربيه السعوديه وانا ارى واسمع وأشاهد تطور سريع في كل المجالات وتكاتف جهود بين القاده والمواطن فهنيئا لكل مسلم وعربي هذا الوطن المعطاء والذي يحمل على أرضه الحرمين الشريفين ونبي الرحمه محمد صل الله عليه وسلم وترفرف في سمائه راية التوحيد..فهو وطن كل مسلم على هذه البسيطه..ولقدكانت المملكه العربيه السعوديه سباقة للخير دائما ونموذج مشرف لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن ولقد كان حج هذا العام بمثابة تحدي بين أداء الفريضة والوقايه من كورونا ولله الحمد أكدت المملكه العربيه السعوديه مكانتها وتطورها وحفاظها على إقامة الشعيره والحفاظ على ضيوف الرحمن والعمل على الحفاظ على حياة كل مسلم وهو في وطنه بعدم إنتشار الوباء وكانت جهود المملكه العربيه السعوديه في خدمة هذا العدد وهو 60000 حاج ولكن كانت خدمتهم تعادل 6 مليون حاج من ناحيه تظافر الجهود في جميع المؤسسات وتوفير كافة الإمكانيات ولله الحمد ما رأيته عبر وسائل الإعلام كان فخرا لكل عربي ومسلم في منظومه لامثيل لها أثبتت للعالم أن المملكه العربيه السعوديه والعرب والمسلمين لا يختلفون عن ارقى الدول المتقدمه بالعكس أصبح العالم يحذو حذو المملكه العربيه السعوديه في تنفيذ إجراءات الوقايه والحفاظ على الإنسان…كانت المشاهد على الشاشات الفضيه تعكس قيم الإسلام وحضارة المسلم فهي كانت دعوه ودروس تعرف العالم من خلالها على المملكه العربيه السعوديه والاسلام والمسلمين ولله الحمد خرج حج هذا العام باروع الامثله في الحب والتعاون بين القائد العظيم جلالة الملك سليمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان وبين الشعب الكريم الذي سطر مواقف بطوليه تحكيها الصور والارقام…شكرا للجميع وحفظ الله هذا الوطن وجميع الاوطان العربيه والاسلاميه ودام الأمن والامان والحب والاستقرار ومن نجاح الى نجاح..

كتبه

محمود محمد مصطفى