مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المكان.

وكان موطن قد أصيب برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.