أرامكو السعودية : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ وكاملٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم

الخليج – واس : إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن أرامكو السعودية أمس بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم، أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورةٍ طبيعيةٍ.

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