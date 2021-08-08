سمو وزير الرياضة يُهنئ القيادة بإنجاز حامدي الأولمبي

الخليج – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة تحقيق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه البطل طارق حامدي، الميدالية الفضية في وزن فوق 75كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “أبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي، الإنجاز الكبير الذي حققه بطلنا طارق حامدي، بحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسة قوية ومواجهات صعبة، مع أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة”.

وأضاف سمو وزير الرياضة: “هذا الإنجاز الذي نسعد به جميعاً كسعوديين، لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي نحظى به في القطاع الرياضي، من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد، – حفظهما الله -، وتوفير كل السبل الممكنة لتحقيق المنجزات، وتشريف الوطن في مختلف المحافل الدولية والقارية”.

واختتم سموه تصريحه قائلاً: “أبارك لبطلنا طارق حامدي، الذي كنا ومازلنا وسنظل نراه بطلاً متوجاً بالذهب، وكل الأمنيات له بالتوفيق في مشاركاته المقبلة، ومواصلة الجهد والعمل نحو تحقيق الألقاب العالمية لوطننا الغالي، في مختلف المنافسات بإذن الله تعالى”.

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