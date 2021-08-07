الأردن.. حريق ضخم في إربد وطائرتان تساعدان بإخماده 

شب حريق كبير مساء اليوم السبت بمساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار والمحاصيل في منطقة أم قيس غربي محافظة إربد الأردنية. وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن فرق الإطفاء تواجدت في مكان الحريق بكثره، في حين تم الاستعانة بمروحيات محملة بالمياه للمساعدة في إخماد الحريق والسيطرة عليه. ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح.

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