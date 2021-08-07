القوات العراقية تقتل عناصر من ”داعش” شرقي البلاد 

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن قتل عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية أكدت وجود وكر وعجلة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى".

وأضافت: "على إثر ذلك وبالتعاون مع الفوج الأول اللواء الثاني، تم استهداف العجلة والوكر بالأسلحة المتوسطة والهاونات، مما أدى إلى حرق العجلة وقتل وإصابة من فيها وتدمير الوكر".