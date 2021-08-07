السودان يبحث مع إثيوبيا شراء 1000 ميغاواط من الكهرباء

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس جادين علي عبيد، عن مشاورات تجري بين السودان وإثيوبيا لشراء 1000 ميغاواط من الكهرباء من إثيوبيا.

وقال جادين إن خبراء من هيئة كهرباء إثيوبيا زاروا الخرطوم في الشهر الماضي من أجل إجراء الدراسة اللازمة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية، وأن الخبراء السودانيين سيزورون إثيوبيا قريبا لإستئناف المحادثات في هذا الإطار.

واوضح أن هذا العمل جزء من الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي، مؤكداً أن الربط الشبكي مع دول الجوار الإفريقي هو من إستراتيجية الدولة، ومدعوم بواسطة التمويل الذي قرره البنك الدولي للسودان.

واضاف أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا للسودان الآن حوالي 200 ميغاواط، وهو جزء أساس َمن الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10% منه.

هذا وقد أعلنت إثيوبيا الخميس الماضي، عن رغبة عدد من الدول منها السودان وجنوب السودان في شراء الكهرباء منها.