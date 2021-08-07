أبرز مباريات السبت “7 أغسطس”

تختتم اليوم منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بين البرازيل وإسبانيا، بينما يلعب مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر، على لقب كأس الدرع الخيرية. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 7 أغسطس : أولمبياد طوكيو كرة القدم (النهائي) 14:30 إسبانيا x البرازيل كأس الاتحاد الإنجليزي 19:15 ليستر سيتي x مانشستر سيتي الدوري الفرنسي 18:00 ليون x ستاد بريست 22:00 تروا x سان جيرمان الدوري المصري 20:00 الزمالك x غزل المحلة 22:00 الأهلي x سيراميكا كليوباترا

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