زلزال ثان يضرب غرب تركيا.. في أقل من ساعة

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الجمعة، سواحل ولاية موغلا الواقعة بغرب تركيا، وهو الثاني خلال أقل من ساعة.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في بيان أن الزلزال وقع مساء أمس في بحر إيجه عند الساعة 23.42 بالتوقيت المحلي "21.42 توقيت غرينتش".
ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 34.87 كم عن قضاء "داتشا" في ولاية موغلا، وعلى عمق 22.03 كم عن سطح البحر.
وكانت "آفاد" أعلنت وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة عند الساعة 22.57 بالتوقيت المحلي "20.57 توقيت غرينتش"، يبعد مركزه 31.98 كم عن قضاء "داتشا".
ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزالين.
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