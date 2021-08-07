مجلس التعاون الخليجي ينوي التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لحل...

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي، هانز غروندبرغ، مبعوثا أمميا خاصا لليمن، خلفا لمارتين غريفيث.
وأعرب نايف الحجرف عن تطلع المجلس للعمل مع هانز غروندبرغ، لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشار الحجرف إلى دور المبعوث الأممي لليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، منوها بالمسيرة المهنية لغروندبرغ، حيث عبر عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.
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