وفد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور “سهيل” يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الخليج – واس : زار أعضاء اللجنة العليا لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور القطرية “سهيل”، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي أُطلقت فعالياته في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهِم شمال مدينة الرياض.

وتجول أعضاء اللجنة، في أروقة المزاد، واطلعوا على الصقور المشاركة، والمواقع المخصصة لمزارع الصقور والعيادات البيطرية ومعدات ومستلزمات الطيور، وقاعة لإجراء المزاد اليومي المباشر.

وأشاد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور “سهيل” محمد بن عبداللطيف المسند ، بحفل افتتاح الفعالية الأولى من نوعها في المملكة، مبديًا إعجابه بالتنظيم عالي المستوى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي.

وعدَّ المسند المزاد فكرة رائدة للصقّار الخليجي، داعيًا الصقّارين والمهتمين بهذه الهواية إلى زيارة المزاد، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المزاد ، كاشفًا عن نيتهم المشاركة في الدورة المقبلة للمزاد الدولي، من خلال مزارع الإنتاج القطرية.

من جهته، أعرب مدير معرض كتارا الدولي للصيد والصقور “سهيل” وأمين سر لجنته المنظمة عبدالعزيز البوهاشم السيد، عن سعادته بوجوده في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ، مبينًا أن المملكة تعدُّ مركزًا لهذه الهواية التراثية، والصقارة جزء من تراث المنطقة وحضارتها، وهذا المعرض الأول من نوعه يسعد به جميع الصقارين الخليجيين، ويحجز مقعدًا مهمًا لنادي الصقور السعودي على خارطة مزادات الصقور العالمية.

وأوضح أن المزاد أسهم في قُرب المشتري من البائع في مكان واحد نفخر به، والبداية تدعو للفخر وتبشر بمستقبل مشرق لعالم الصقور.