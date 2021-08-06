الكنغولي ” مبونجو” ابهاوي لثلاث سنوات

وقعت إدارة ⁧‫نادي أبها‬⁩ مع اللاعب الدولي الكنغولي ⁧‫برستيج مبونجو‬⁩ لمدة ثلاث سنوات ، بعد شراء عقده من نادي ميتالاك الصربي .

‏وقد جرت مراسم التوقيع بحضور مدير الإحتراف الأستاذ محمد أبو حثره .

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