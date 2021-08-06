عقد قران بكر حسن دغريري

الخليج – عبدالمجيد دغريري : في ليلة من ليالي المحبه والأنس والسرور احتفل الاستاذ أبكر حسن دغريري بعقد قرانه على إبنة الشيخ حسن صبار دغريري وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1442/12/25 ه في وسط حضور الأهل والأقارب .. تهانينا

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