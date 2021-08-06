بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز عرسال الطبي يقدم خدماته خلال شهر يوليو لـ 8,699 لاجئاً

الخليج – واس : بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مركز عرسال الطبي بمحافظة البقاع اللبنانية خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية (المرحلة الثانية).

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2021م 8,699 مريضا، حصلوا على 14,048 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى، فيما بلغت نسبة الذكور 35%، ونسبة الإناث 65 %، بينما شكلت نسبة اللاجئين منهم 70%، والمقيمين 30%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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