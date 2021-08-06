دوت الخليج -

هبوط أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى مستوى 1800 دولار للأوقية بفعل صعود الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية. هبوط أسعار الذهبهبطت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى مستوى 1800 دولار للأوقية بفعل صعود الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية. ووفق رويترز.. تراجع الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 46ر1799 دولارا للأوقية ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4ر0 بالمئة إلى 50ر1802 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 12ر25 دولارا للأوقية وانخفضت بنحو 4ر1 بالمئة في الأسبوع ونزل البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 66ر1001 ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو فيما ارتفع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 93ر2652 دولارا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.