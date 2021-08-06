الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

الخليج – واس : استنكرت وزارة الخارجية اليمنية، التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي، واستهداف السفن التجارية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأكّدت في بيان لها، بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ “، أهمية ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارة، التي ينتهجها في المنطقة، بدءاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإنشاء وتسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية، وصولاً إلى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية، الذي جاء متزامناً لاستقبال الرئيس الجديد للنظام الإيراني لممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتأكيد استمرار طهران في النهج نفسه السلوك ذاته غير المقبول.

وأشار البيان إلى تحذير الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر من هذا السلوك المشين، الذي كانت اليمن أحد ضحاياه , مشددة ً بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه، والكف عن هذه الممارسات.

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