الاردن تسجل 18 وفاة و697 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن اليوم الخميس 18 وفاة و697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 775251 والوفيات إلى 10100 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 79، فيما غادرت 61 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 331 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 753006 حالات.