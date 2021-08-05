مسلحون يقتلون 30 شخصا في بوركينا فاسو

أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء سلسلة هجمات شنتها جماعة مسلحة في شمال البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع في في بوركينا فاسو في بيان أصدرته اليوم الخميس أن المسلحين المجهولين هاجموا ظهر أمس قرى بالقرب من بلدة ماركوي الواقعة عند حدود النيجر ثم قوات الأمن التي تصدت لهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أودت بأرواح 11 مدنيا و15 جنديا وأربعة من أفراد فصيل مسلح مدني مدعوم من الحكومة.
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