الحكم بإعدام 6 جنود سودانيين في جريمة قتل طلاب متظاهرين

قالت محكمة سودانية، اليوم الخميس، إنها حكمت بالإعدام على ستة من أفراد قوات الدعم السريع فيما يتعلق بقتل ستة طلاب في عام 2019 خلال احتجاجات على المصاعب الاقتصادية في الوقت الذي كان فيه المدنيون يتفاوضون على تقاسم السلطة مع الجيش.

وينظر إلى محاكمة جنود من قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في حوادث القتل تلك وغيرها من المزاعم، على أنها اختبار لالتزام الحكومة بالتحول للديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وفي بيان بشأن إدانة أفراد قوات الدعم السريع، قالت المحكمة المدنية في الأُبيض، حيث وقعت حوادث القتل، إن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم السريع وتصرفوا بشكل فردي، مضيفة أن أفعالهم لا تمت بصلة إلى القوات التي ينتمون إليها.

ولم يتضح بعد إن كان الستة سيطعنون على الأحكام.