مقتل 24 جنديا فى هجوم إرهابى لجماعة بوكو حرام فى تشاد

قتل 24 جنديا تشاديا على الأقل في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ويتمدد التنظيم الإرهابى مجددا فى القارة السمراء، وهو ما دفع المراكز البحثية والأمنية من إطلاق تحذيرات من سرعة انتشار تنظيم داعش الإرهابى فى القارة الإفريقية، مستغلا بذلك النزاعات وانتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة فى العديد من دول القارة، ومؤخرا كشف تقرير أمني أن تنظيم "داعش" الإرهابي يعيد انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا، مستغلا الجنوب الليبي كأهم محطة لتحرك مقاتليه، علما أنه أنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد لخلافته المزعومة في القارة تحت قيادة مركزية بولاية بورنو في نيجيريا.

وتحدث تقرير معهد الدراسات الأمنية الإفريقية، نقلته سكاي نيوز عربية، عن أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه.